"الجهاد الإسلامي" تشيد بأداء المقاومة النوعي في مواجهة العدو

غزة / سما /

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأداء النوعي الذي تبديه المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها العالية على أن تكون نداً للعدو.

وقالت الحركة في بيان صحفي:"لقد برهنت المقاومة الباسلة بهذا الأداء القتالي أنها صادقة القول والفعل".

وأضاف: "أظهرت مشاهد اطلاق الصواريخ التي رافقتها تكبيرات ودعوات المؤمنين، بعضاً من تجهيزات المقاومة وإعدادها المتقدم و تراكم الخبرات التي يتمتع بها مهندسو المقاومة الذين نوجه لهم التحية".

وشدد على أنَّ العدو سيدفع ثمن غطرسته وإرهابه وستبقى غزة العظيمة بمقاومتها منارة للبطولة ونموذجا ناصعا في جبين الأمة.