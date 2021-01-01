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"الجهاد الإسلامي" تشيد بأداء المقاومة النوعي في مواجهة العدو

الثلاثاء 11 مايو 2021 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي" تشيد بأداء المقاومة النوعي في مواجهة العدو



غزة / سما /

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأداء النوعي الذي تبديه المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها العالية على أن تكون نداً للعدو.

وقالت الحركة في بيان صحفي:"لقد برهنت المقاومة الباسلة بهذا الأداء القتالي أنها صادقة القول والفعل".

وأضاف: "أظهرت مشاهد اطلاق الصواريخ التي رافقتها تكبيرات ودعوات المؤمنين، بعضاً من تجهيزات المقاومة وإعدادها المتقدم و تراكم الخبرات التي يتمتع بها مهندسو المقاومة الذين نوجه لهم التحية".

وشدد على أنَّ العدو سيدفع ثمن غطرسته وإرهابه وستبقى غزة العظيمة بمقاومتها منارة للبطولة ونموذجا ناصعا في جبين الأمة.

#الجهاد الاسلامي #المقاومة الفلسطينية

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