الجهاد الاسلامي تدعو الضفة للتحرك والاشتباك مع العدو: يا خزان ثورتنا هذا يومكم

غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان "الفلسطينيون يتقدمون في هذه اللحظات نحو فرض معادلات على هذا العدو المجرم، وتتقدم المقاومة في غزة بصواريخها وابداعاتها وقدرتها المميزة بشكل واضح في فرض المعادلات".

ودعا الدكتور عليان في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الفلسطينيين في جميع مناطق تواجدهم (القدس، الضفة المحتلة، المدن المحتلة عام 1948) للوقوف صفاً واحداً في تلك المعركة، والاشتباك مع العدو في نقاط التماس.

وأضاف: "التكاملية والمسؤولية الوطنية العالية في تلك المعركة تفرض على جميع أهلنا في الضفة الغربية خزان الثورة المبارك أن يكثفوا ضغطهم على العدو في كل الحواجز وطرق المستوطنات وعربدة المستوطنين".

وتابع: "هذا يومكم يا اهلنا في الضفة ارفعوا من صوتكم واملأوا شوارعكم .. أربكوا عدوكم في كل مكان ولا تمنحوه برهة للراحة".

وأشار إلى أنَّ خروج الكل الفلسطيني في هذه اللحظات بكل الأماكن وكل حسب امكاناته وادواته سيكون له نتائج استراتيجية مهمة لصالح معركة سيف القدس التي تخوضها قوى المقاومة في غزة في هذه اللحظات.

ولفت إلى ان العالم العربي والدولي الذي بدأ بالتدخل لم يفعل ذلك الا عندما اثبت الفلسطيني وجوده أنه شعب قوي وموحد وقادر على المواجهة؛ لاسيما أن العالم لا يلتفت الا للأقوياء.