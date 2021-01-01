  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: مركز هالة الشوا يخرج من الخدمة بسبب قصف الاحتلال

الثلاثاء 11 مايو 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: مركز هالة الشوا يخرج من الخدمة بسبب قصف الاحتلال



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن استمرار تعمد الاحتلال الاسرائيلي على استهداف محيط المرافق الصحية بشكل مركز ادى الى احداث اضرار بليغة بمركز صحي هالة الشوا شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحة في بيان، إن ذلك أدى الى خروج المركز الصحي تماماً من الخدمة وحرمان الاف المرضى والمواطنين من خدماته الصحية ومن بينها خدمات صحة الام والطفل وتطعيمات الاطفال.

وأكدت الصحة، أن استهداف الاحتلال للمؤسسات والمرافق الصحية جريمة مركبة وتحدٍ للمواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهداف المؤسسات الصحية و توفير الحماية لها.

الأكثر قراءة اليوم

القسام يوجه رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي... "انتظر ردنا خلال ساعتين"

القسام يعلن عن دخول صاروخ جديد الخدمة لأول مرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

"القتال سيستمر عدة ايام".. هل تنفذ اسرائيل عملية برية؟ جيش الاحتلال يجيب

من سرايا القدس.. صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية بحي الرمال وسط غزة

القسام يوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان:"سنجعلها جحيماً"..فيديو

"حارس الأسوار" اسم العملية العسكرية على غزة.. ما سبب التسمية؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: 30 شهيد من بينهم 10 اطفال وسيدة و 203 اصابة حراء العدوان الاسرائيلي

قصف

مقتل إسرائليين بعد قصف المقاومة لـ "تل أبيب" وضواحيها

القسام وسرايا القدس تتوعدان اسرائيل: موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب

كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً

برج هنادي

طائرات الاحتلال تدمر برج هنادي بشكل كامل وسط مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية