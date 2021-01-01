الصحة: مركز هالة الشوا يخرج من الخدمة بسبب قصف الاحتلال

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن استمرار تعمد الاحتلال الاسرائيلي على استهداف محيط المرافق الصحية بشكل مركز ادى الى احداث اضرار بليغة بمركز صحي هالة الشوا شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحة في بيان، إن ذلك أدى الى خروج المركز الصحي تماماً من الخدمة وحرمان الاف المرضى والمواطنين من خدماته الصحية ومن بينها خدمات صحة الام والطفل وتطعيمات الاطفال.

وأكدت الصحة، أن استهداف الاحتلال للمؤسسات والمرافق الصحية جريمة مركبة وتحدٍ للمواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهداف المؤسسات الصحية و توفير الحماية لها.