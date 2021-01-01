قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين من بلدة الطور

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، 4 مقدسيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأكّدت مصادر محلية، على أنّ قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من بلدة الطور، وانهالت عليهم بالضرب والرش بغاز الفلفل على الوجه.

وذكرت أنّ المواطنون هم: وائل أبو حطب "48 عامًا"، ومحمود أبو لبن "22 عامًا"، وأحمد كباجة "20 عامًا"، وداود أبو الحطب "19 عامًا".

وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أنّ قوات الاحتلال هاجمت مركبة على حاجز العيسوية الجديد عند موعد الإفطار واعتدت على من فيها بالضرب، والرش بغاز الفلفل على الوجه، وكبلتهم واقتادتهم إلى "مركز شرطة البريد" بالقدس المحتلة.