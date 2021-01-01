إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة الغربية

بيت لحم / سما /

اندلعت مساء يوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت على المدخل الجنوبي قرب حاجز النشاش العسكري المقام على أراضي المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني، ما أدى الى إصابة شاب في القدم.

كما شهد المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم مواجهات، عقب مسيرة جماهيرية انطلقت من منطقة باب الزقاق اسناد ودعما للقدس وغزة، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي.

وفي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين الاحتلال وعدد من الشبان، وأطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.