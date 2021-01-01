إصابة العشرات بالاختناق واعتقال آخرين خلال قمع شرطة الاحتلال مسيرات غاضبة بالداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مسيرات غاضبة ومنددة باعتداءات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتي انطلقت في عدة مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين بالاختناق واعتقال آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدن: حيفا ويافا والناصرة والمشهد وطمرة شهدت مساء اليوم مسيرات، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، وهتفوا بالشعارات المنددة بالاحتلال والاستيطان، والاعتداءات الغاشمة على القدس المحتلة بما فيها المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح، كذلك على قطاع غزة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الطرق والشوارع المحيطة بأماكن المسيرات واعتقلت عددا من الشبان في يافا، فيما قمعت المتظاهرين في طمرة بالقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق.