الرئيس عباس يُجري اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر

رام الله / سما /

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحث الطرفان خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.

كما تداول الطرفان حول ما يجري من اعتداءات إجرامية وتصعيد إسرائيلي خطير ومرفوض في قطاع غزة.

وبدوره، أكد أمير قطر على أن بلاده ستواصل جهودها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وتبادل الرئيس وأمير قطر، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.