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القسام وسرايا القدس تتوعدان اسرائيل: موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب

الثلاثاء 11 مايو 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام وسرايا القدس تتوعدان اسرائيل: موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل أبيب



غزة / سما /

بثت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة موجهة للاحتلال الاسرائيلي.

وأظهر الفيديو المصور مقاتلي كتائب القسام في الوحدة الصاروخية اثناء التجهيز والاعداد، وقالت: عسقلان .. اسدود.. ماذا بعد؟.. تل ابيب.

في السياق، أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس،  إنه رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين موعدكم مع صواريخ المقاومة  في سماء تل أبيب بتاسعة البهاء والمقاومة.

من جهته، قال المتحدث باسم لجان المقاومة ابو مجاهد، أن المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة.

#الفصائل الفلسطينية #فصائل المقاومة #كتائب القسام #سرايا القدس #مستوطنات الغلاف

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