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المفتي: غدا الأربعاء الـمتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

الثلاثاء 11 مايو 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: غدا الأربعاء الـمتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر



القدس المحتلة / سما /

 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الخميس أول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي، "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1442هجري، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر".

وأضاف: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله، بالعيد المبارك، داعين المولى عز وجل أن يهيئ لأمتنا الخير والرشاد، والعز والتمكين، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتحرير أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، وأسرانا من نير الاحتلال".

#الشيخ محمد حسين #عيد الفطر #شهر رمضان #مجلس الإفتاء الأعلى

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