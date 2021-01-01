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طائرات الاحتلال تدمر برج هنادي بشكل كامل وسط مدينة غزة

الثلاثاء 11 مايو 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تدمر برج هنادي بشكل كامل وسط مدينة غزة



غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء يوم الثلاثاء، برج "هنادي" في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزّة، ما أدى لتسويته بالأرض.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف طائرات الاستطلاع برج "هنادي" بعدة صواريخ تحذيرية، قبل أنّ يتم قصفه بالطائرات الحربية وتدميره بالكامل، مُؤكّدة على أنّ الاستهدافات أدت لأضرار مادية جسيمة في المنطقة.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قد وجَّه مساء يوم الثلاثاء، رسالة تهديد للاحتلال "الإسرائيلي" في حال أوغل بعدوانه المتواصل على قطاع غزّة.

وقال أبو عبيدة عبر قناته في تطبيق "تيلغرام": "إنّه إذا تمادى العدو وقصف الأبراج المدنية، فإنّ تل أبيب ستكون على موعدٍ مع ضربةٍ صاروخيةٍ قاسية تفوق ما حصل في عسقلان".

#غزة #برج هنادي #قطاع غزة #كتائب القسام #المقاومة الفلسطينية

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