شهيد وإصابة برصاص الاحتلال على حاجز زعترا جنوب نابلس

نابلس / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، النار على شابين فلسطينيين قرب حاجز زعترا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر عبرية، أن فلسطيني استشهد وأصيب آخر برصاص الجنود على حاجز زعترا، بعد أن حاولا إطلاق النار من مسدس باتجاه جنود الاحتلال في المكان.

وأفادت مصادر محلية و شهود عيان، بأن جنود الاحتلال امطروا بالرصاص سيارة فلسطينية كانت تمر عبر الحاجز، بينما لم يؤكد الشهود قيام ركاب السيارة بمحاولة إطلاق النار على جنود الاحتلال، حسب الرواية التي زعمت ذلك.

وقالت وزارة الصحة، أنها تحاول الحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطنين الذين أطلق الاحتلال النار عليهما قرب نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترا في وجه المركبات الفلسطينية.