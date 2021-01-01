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دعما لفلسطين.. تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي

الثلاثاء 11 مايو 2021 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعما لفلسطين.. تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي



انقرة /سما/

سحبت تركيا الثلاثاء، دعوة وجهتها سابقا لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، للمشاركة في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المقرر عقده في يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت وكالة الاناضول التركية أن تركيا سحبت الدعوة التي وجهتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر سفارتها في تل أبيب.

وتبين أن سبب إلغاء الدعوة هو الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

يشار أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 يونيو/ حزيران المقبل.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة حتى 15: 00 (ت.غ) من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

#تركيا #يوفال شتاينيتز #وزير الطاقة الإسرائيلي

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