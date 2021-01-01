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كتائب المجاهدين: "دماء أطفالنا ونسائنا لن تذهب هدرًا.. والقادم أعظم وأشد"!

الثلاثاء 11 مايو 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب المجاهدين: "دماء أطفالنا ونسائنا لن تذهب هدرًا.. والقادم أعظم وأشد"!



غزة / سما /

قال الناطق باسم كتائب المجاهدين أبو بلال، اليوم الثلاثاء، إن مقاومتنا الباسلة تسطر ملحمة بطولية في إطار معركة "سيف القدس" التي تقودها غرفة العمليات المشتركة، لتؤكد أن معركتنا مع العدو الإسرائيلي ما زالت مستمرة.

واكد أبو بلال، في تصريح صحفي، أن دماء أطفالنا ونسائنا لن تذهب هدرا وما حدث في اسدود هو نموذج لمدن أكبر وأوسع والقادم أعظم وأشد " "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ".

وحيا أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح فها هي غزة تفي بوعدها وترسم طريق التحرير نحو القدس.

ودعا أهلنا وشعبنا في الضفة بالتحرك والاشتباك مع العدو الإسرائيلي في كافة المحاور وبكافة الطرق والوسائل بالتوازي مع المقاومة في غزة.

#كتائب المجاهدين #معركة سيف القدس #الجيش الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

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