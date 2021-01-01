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برلماني فرنسي يدعو ماكرون لفرض عقوبات على إسرائيل

الثلاثاء 11 مايو 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني فرنسي يدعو ماكرون لفرض عقوبات على إسرائيل



باريس /سما/

 دعا النائب البرلماني الفرنسي عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" جويندال رويلار، الثلاثاء، رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين.

وقال رويلار في رسالة بعثها لماكرون، إن أكثر من 300 فلسطيني (تجاوز العدد 520 مصابا فجر الثلاثاء) أصيبوا بجروح جراء عنف الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وتابع قائلا: "أدعو فرنسا ومسؤوليها إلى التنديد بممارسات السلطات الإسرائيلية، عملا بقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فممارسات إسرائيل لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال".

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة لساعات من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم" حارس الأسوار"​​​​​، أسفرت حتى لحظة نشر الخبر عن استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة مئات بجراح.

#فرنسا #ايمانويل ماكرون

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