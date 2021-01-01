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شهيدان في استهداف منزل بالشيخ رضوان

الصحة بغزة: 28 شهيدا بينهم 10 اطفال وسيدة و152 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي

الثلاثاء 11 مايو 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 28 شهيدا بينهم 10 اطفال وسيدة و152 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 28 مواطنا واصابة  152 بجراح مختلفة.

وأفادت الوزارة في تحديثها  لاجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة حتى الساعة 5:25 م، بأن 28 شهيد من بينهم 10 اطفال وسيدة  ارتقوا جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع و152 اصابة بجراح مختلفة.

وكان قد استشهد فلسطينيان  وأصيب ثلاثة أخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزل في حي الشيخ رضوان بغزة.

وقالت إذاعة الأقصى، إن شهيدين وثلاث اصابات وصلت مجمع الشفاء بغزة نتيجة القصف الصهيوني الهمجي لمنزل في حي الشيخ رضوان بغزة.

#غزة #وزارة الصحة #شهداء غزة #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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