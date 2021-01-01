بلدية عسقلان: 25 بالمئة من المستوطنين لا يمكنهم الوصول إلى الملاجئ

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس بلدية عسقلان تومر جلام: إن 25% من مستوطني مدينة عسقلان لا يمكنهم الوصول إلى الملاجئ لحماية أنفسهم من إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن عدة صواريخ أطلقت من غزة على مباني في المدينة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 7 بجروح متفاوتة الخطورة.



وأضاف جلام أنه "لا توجد في شققهم غرفة محمية (ملاجئ) ولم يكن لديهم وقت للنزول تحت درج الطابق الأرضي أثناء انطلاق صفارات الإنذار الصاروخية التي دقت حوالي الساعة السادسة صباحًا".



وقال تومر جلام: إن "الحياة الطبيعية التي تصبح حالة طوارئ خلال دقائق قليلة لم تعد ممكنة، وحان الوقت لضرب حماس والجهاد الإسلامي بقوة"، وفق تعبيره.