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عضو بالكابينيت الإسرائيلي: سندفع ثمن التصعيد مع غزة

الثلاثاء 11 مايو 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكابينيت الإسرائيلي: سندفع ثمن التصعيد مع غزة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) إن "ضربة البداية التي وجهها الجيش الإسرائيلي كان ينبغي أن تكون قوتها أشد بعشر مرات عما رأينا.
 
وأضاف الوزير الإسرائيلي "نحن سندفع الثمن في أي حالة، فلماذا لم يردوا بشكل يوضح أن هذا تدفيع ثمن على إطلاق الصواريخ باتجاه القدس؟ ولأسفي، فإن المنطق الآن أيضًا هو الاحتواء".
 
وقال المصدر السياسي لموقع "يديعوت أحرونوت" إن الكابينيت حوّل الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة تشمل اغتيالات واستهداف بنية تحتية ومخازن أسلحة وأي هدف تقريبًا باستثناء اجتياح بري ومن الحصول على مصادقة أخرى من الكابينيت، وأنه "لا توجد قيود أمامهم".
 
وأشار الموقع إلى أنه خلافًا لادعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، أمس، فإن القيادة السياسية لم تلجم الجيش الإسرائيلي في أعقاب إطلاق 36 مقذوفًا مساء يوم الجمعة قبل أسبوعين ونصف الأسبوع، لأن الكابينيت عقد في يوم الإثنين التالي وكان لدى الجيش حرية عمل لشن هجمات ليلة الجمعة – السبت.

#الكابينت الاسرائيلي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #التصعيد الإسرائيلي #قطاع غزة

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