معروف: عدوان الاحتلال تسبب بشلل كامل للحياة في غزة

غزة /سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر تسبب بشلل كامل للحياة العامة، لا سيما في هذه الأوقات التي يستعد فيها المسلمون لاستقبال عيد الفطر.

وبين "معروف" خلال مؤتمر لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال ارتكب حتى الآن أكثر من 56 اعتداءً وغارة أطلق خلالها 120 صاروخ وقنبلة على أهداف مدنية لم يسلم منها الحجر والبشر والشجر.

وشدد على أن الاحتلال تعمد قصف المرافق الحيوية والخدماتية الأساسية مثل محولات الكهرباء وآبار المياه وامدادات الصرف الصحي وغيرها، مما جعل تلك الخدمات تتأثر، سيما مع توقف محطة تحلية المياه شمال قطاع غزة جراء قصف محيطها.

ولفت إلى أن العدوان منع صرف مستحقات ورواتب العديد من الشرائح في قطاع غزة والتي كان من المقرر أن تستلم رواتبها عبر البنوك والبريد اليوم.

وقال: "ما يجري يثبت مجدداً أن الاحتلال يرى في سفك الدم الفلسطيني وقوداً للخروج من أزماته الداخلية، وللأسف نصدم كما كل جريمة يرتكبها الاحتلال بمدى ازدواجية المعاير والقيم التي تحكم المجتمع الدولي، ونفاجأ بحجم الانحدار التي وصلت إليه المنظومة الدولية".

وأضاف "نشيد بمقاومتنا الباسلة التي ما خذلت شعبها يوماً وهبت دفاعاً عن المقدسات وانتصاراً للحرائر ضمن واجبها الطبيعي في الدفاع عن شعبنا".

وتابع "منذ الأمس يقوم الاحتلال بجريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى عبر قصف المدنيين والمنازل، حيث قصف حتى الآن 7 منازل والعديد من المرافق الاقتصادية والمدارس، ما يُلزم المجتمع الدولي بوقف هذه الجريمة".

وذكر "معروف" أن حالة الوحدة التي كانت بوصلتها القدس هي تجسيد لنبض شعبنا الفلسطيني الذي يُفوض المقاومة بقيادته وفرض معادلة الدفاع عن الحقوق والثوابت.

وترحم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، وأبرق بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.