كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف تجمع لآليات العدو الصهيوني

غزة /سما/

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها لتجمع لآليات العدو الصهيوني وعدد من مواقعه على حدود قطاع غزة.

وصرحت الكتائب في بيانها: “في غمار معركة نداء القدس ضد الاحتلال، مقاتلونا في وحدات المدفعية والصاروخية استهدفوا بقذائف الهاون بعيارات متوسطة وثقيله منذ ساعات فجر اليوم، العديد من مواقع الاحتلال العسكرية وتجمع آلياته شرق محافظة رفح و الوسطى وخانيونس وغزة”.

وأوضحت أن قصف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية، جاء ردّاً على العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ أمس.

بدوره قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى “أبو جمال” في تصريح صحفي له: “إن استمرار تصعيد الاحتلال الهمجي بحق شعبنا الفلسطيني، سيفتح عليه بوابات جهنم ،وسيكون للمقاومة الكثير من المفاجآت التي ستثلج الصدور وستجعل المحتل يرضخ مرغماً أمام مطالب المقاومة”.

وأضاف “نحيي شعبنا الصامد البطل المقاوم الذي علم المحتل دروساً قاسية في الصبر والمواجهة والتضحية، وإذ ننحي له اكبارا على شجاعته”، مؤكداً على أن القدس ستبقى محور ومركزية صراعنا مع المحتل الغاصب، وعلى استمرارية مقاومة الاحتلال وتصعيد المواجهة في ساحات الاشتباك كافة ، ليعلم العدو أن تجاوزاته لن تمر دون عقاب”.