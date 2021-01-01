قيادي بالجبهة الشعبية: جهود دولية لوقف إطلاق النار

غزة /سما/

قال محمد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء إن المقاومة الفلسطينية مستمرة في ضرب المستوطنات ردا على اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة والقطاع.

وأضاف في تصريح صحفي "بعض الأطراف الإقليمية بدأت بالتدخل منذ اللحظة الأولى من أجل وقف إطلاق النار ولكن حتى اللحظة لم يتم إجراء تثبيت أي اتفاق لأن هناك شروط فرضتها المقاومة بأن يستجيب الاحتلال لشروطهم بسحب جنوده من مداخل المسجد الاقصى وساحات المسجد لكنه أمعن في قتل المدنيين".

وأشار إلى أن المقاومة مستمرة في حماية شعبها إلى أن يوقف الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني.