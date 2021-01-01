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حصيلة محدّثة: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال و122 إصابة مختلفة

الثلاثاء 11 مايو 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة محدّثة: 26 شهيدا بينهم 9 أطفال و122 إصابة مختلفة



غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، الثلاثاء، إن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع بلغ حتى اللحظة 26 شهيدا، من بينهم 9 أطفال وسيدة و 122 إصابة بجراح مختلفة، 12.3 % منها تصنف بإصابات خطيرة و31% إصابات متوسطة و56.6% إصابة طفيفة ومن بين الإصابات 41 طفلا.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن كل مايجري من اعتداءات غاشمة يضيف ثقل على كاهل المنظومة الصحية التي تعاني من تداعيات الحصار الممتد للعام الـ 15 على التوالي، بالتوازي مع تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا واليوم مطلوب التعامل مع أعداد كبيرة وصعبة من الاصابات التي تحتاج الى تدخلات علاجية وجراحية.

وتابع، في إطار رفع الجهوزية والاستعداد فقد تم تفعيل خدمات الطوارئ في مشفى غزة الأوروبي لاستقبال الجرحى وتقديم التدخلالت العلاجية للاصابات بدرجاتها المختلفة.

واستنكر إقدام قوات الاحتلال على إغلاق معبر بيت حانون في جميع الاتجاهات، مما سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المرضى الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مشافي الضفة والقدس والداخل المحتل وسيؤدي إلى انتكاسات خطيرة على صحة المرضى التي قد تصل للوفاة.

وشدد على أن هذا السلوك الاحتلالي يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على حق المرضى في التنقل والعلاج، مطالبا الجهات والمؤسسات المعنية بالتدخل العاجل لضمان فتح المعابر أمام حركة المرضى دون قيود.

وأشار إلى أن استهداف منظومة الكهرباء في القطاع يهدد العمل في المشافى التي تفتقر إلى الكميات الكافية من الوقود، كما تؤثر على امدادات المياه للمواطنين، والتأثير على عمل محطات الصرف الصحي، مما سيكون له الأثر البالغ على الصحة العامة وصحة المجتمع.

#اشرف القدرة #وزارة الصحة #قطاع غزة

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