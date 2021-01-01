  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقتل اسرائيليين اثنين في استهداف عسقلان بالصواريخ

الثلاثاء 11 مايو 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل اسرائيليين اثنين في استهداف عسقلان بالصواريخ



غزة/سما/

قُتل مستوطنان جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان بالصواريخ.

و قالت مصادر عبرية، ان إمراة إسرائيلية قتلت وأصيب آخرين جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة بشكل مباشر على مبنى في عسقلان.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان ردا على قيام طيران الاحتلال قصف شقة سكنية ادى الى استشهاد 3 من عناصرها.

كما أفاد الاعلام العبري، عن  إصابة 5  منهم إصابة حرجة و2 خطيرة، بعد قصف صاروخي على مدينة عسقلان.

وذكر موقع 0404 عن مقتل مستوطن آخر جراء القصف الاخير على عسقلان.

و أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية هي الأكبر على الإطلاق صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان. وقالت قناة (كان) العبرية ، بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو أسدود وعسقلان، خلفت حتى الأن قتيلا و 18 إصابة كحصيلة أولية وأضرارا في عدة مبان.

واندلع حريق وأضرار في مبنى بأسدود جراء تعرضه لصاروخ من غزة. وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير".   وأفادت صحيفة (معاريف)، بأن تسع إصابات وصلت مستشفى أسوتا في أسدود، جراء سقوط صاروخ على مبنى.      

#عسقلان #سرايا القدس #قصف سرايا القدس
HJep8A1ddO_0_186_2184_1229_0_x-large
HJMSEmJOd00_0_0_1280_720_0_x-large

الأكثر قراءة اليوم

القسام يوجه رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي... "انتظر ردنا خلال ساعتين"

القسام يعلن عن دخول صاروخ جديد الخدمة لأول مرة

بالاسماء.. الصحة:9 شهداء بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات شمال قطاع غزة

"القتال سيستمر عدة ايام".. هل تنفذ اسرائيل عملية برية؟ جيش الاحتلال يجيب

اسعار العملات مقابل الشيكل

القسام يوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان:"سنجعلها جحيماً"..فيديو

من سرايا القدس.. صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية بحي الرمال وسط غزة

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي بمدينة غزة

القسام: استهدفنا أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق

سرايا القدس: المعركة مستمرة و لن تتوقف ما دام العدوان قائما في القدس و غزة و الضفة

يديعوت تكشف: هكذا ردت اسرائيل على طلب مصر بوقف اطلاق النار وتتوقع وقت انتهاء الجولة

o

من سرايا القدس.. صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية بحي الرمال وسط غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية