مقتل اسرائيليين اثنين في استهداف عسقلان بالصواريخ

غزة/سما/

قُتل مستوطنان جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان بالصواريخ.

و قالت مصادر عبرية، ان إمراة إسرائيلية قتلت وأصيب آخرين جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة بشكل مباشر على مبنى في عسقلان.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان ردا على قيام طيران الاحتلال قصف شقة سكنية ادى الى استشهاد 3 من عناصرها.

كما أفاد الاعلام العبري، عن إصابة 5 منهم إصابة حرجة و2 خطيرة، بعد قصف صاروخي على مدينة عسقلان.

وذكر موقع 0404 عن مقتل مستوطن آخر جراء القصف الاخير على عسقلان.

و أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية هي الأكبر على الإطلاق صوب مناطق غلاف غزة، ومدينتي اسدود وعسقلان. وقالت قناة (كان) العبرية ، بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو أسدود وعسقلان، خلفت حتى الأن قتيلا و 18 إصابة كحصيلة أولية وأضرارا في عدة مبان.

واندلع حريق وأضرار في مبنى بأسدود جراء تعرضه لصاروخ من غزة. وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان ب137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير". وأفادت صحيفة (معاريف)، بأن تسع إصابات وصلت مستشفى أسوتا في أسدود، جراء سقوط صاروخ على مبنى.