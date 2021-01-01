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شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 11 مايو 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

واشارات الشبكة الى عشرات الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال خلال الساعات الماضية على مختلف مناطق قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء كذلك الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والممتلكات والمنشآت .

وشددت الشبكة على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان من خلال ارتكابه هذه الجرائم والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

ودعت الشبكة الى توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة هذه الاعتداءات بما فيها تشديد الحصار الاسرائيلي واغلاق المعابر.

#شبكة المنظمات الأهلية #قطاع غزة #غزة #الاحتلال

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