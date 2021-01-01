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"التعاون الإسلامي" تعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

الثلاثاء 11 مايو 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تعقد اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس



جدة / سما /

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، وبناءً على طلب دولة فلسطين، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

كما يبحث الاجتماع الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول اليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

#منظمة التعاون الإسلامي #التعاون الإسلامي

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