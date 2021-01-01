الخارجية تدين جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتطالب الجنائية بالإسراع في تحقيقاتها

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد أهلنا في قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات.

وحمّلت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد أهلنا في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهلنا في حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.

وأكدت أن إقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أهلنا في قطاع غزة يعتبر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل.