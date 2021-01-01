انتهاء جلسة الكابينت.. غانتس يوعز بمواصلة القصف بغزة و استدعاء 5000 جندي احتياط

القدس المحتلة / سما /

عُقدت في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، مداولات على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وشارك في المداولات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، ناداف أرغمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

وأوعز غانتس للجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات في قطاع غزة، وأصدر تعليمات إلى قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لحملة إعلامية لمواجهات "ادعاءات فلسطينية كاذبة"، على حد وصفه. وصادق غانتس على طلب وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، باستدعاء 8 سرايا احتياط في حرس الحدود من أجل تعزيز قوات الشرطة في القدس المحتلة.

وصادق غانتس على أن يستدعي الجيش الإسرائيلي 5 آلاف من جنود قوات الاحتياط، لقيادة المنطقة الجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية وشعبة العمليات، وذلك بهدف مواصلة التصعيد العسكري ضد قطاع غزة.

وخلال مداولات حول جهوزية جهاز الصحة الإسرائيلي للتعامل مع التصعيد العسكري، أصدر وزير الصحة، يولي إدلشتاين، تعليمات لمدير عام الوزارة، حيزي ليفي، بمواصلة الاستعداد لتصعيد محتمل. وقال إدلشتاين "علينا أن نكون مستعدين لكل ما يحدث في الجنوب وأبعد من ذلك، وملاءمة أنفسنا لأي تطور".