وزارة الصحة : 11 وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 11 حالة وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1378 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 350 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 105257 إصابة بينها 7306 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96984 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 967.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 178 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 121.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 38793 شخصًا.