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قائد في سرايا القدس

صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية في حي الرمال وسط غزة

الثلاثاء 11 مايو 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية في حي الرمال وسط غزة



غزة / سما /

اسشتهد 3 فلسطينيين واصيب 9 اخرين جراء استهداف شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وتحدثت انباء اولية ان الشهيد المستهدف هو قائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

وكانت مصادر من قطاع غزة، اعلنت عن استشهاد ثلاثة مدنيين جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ، فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ27شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 اصابات.

وقالت الصحة ان ارتفاع أعداد الاصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي بمخيم الشاطيء غرب غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، رائد الدهشان لقناة إن ثلاثة مدنيين بينهم مقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة وإمراة، استشهدوا جراء استهداف طيران الاحتلال لمنزل في المخيم.

كما استهدف طيران الاحتلال مواقع في خانيونس، ومخيم البريج، وحي الزيتون في ساعات الصباح الباكر.

يتبع ..

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