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الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد

الثلاثاء 11 مايو 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد



القدس المحتلة / سما /

 دان الاتحاد الأوروبي الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل، كما دان طرد أسر فلسطينية في القدس الشرقية، داعيا جميع الأطراف للعمل على وقف التصعيد.

وأطلق فلسطينيون زخات متواصلة من الصواريخ على إسرائيل، في حين شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في تصاعد كبير للاشتباكات التي شهدتها مدينة القدس.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر مساء أمس الاثنين "إطلاق الصواريخ من غزة على السكان المدنيين في إسرائيل غير مقبول على الإطلاق ويغذي العوامل المحركة للتصعيد".

وأضاف البيان "التصعيد الكبير للعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة وحولها يتعين أن يتوقف على الفور".

وكان جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد أدان أمس الاثنين طرد أسر فلسطينية في القدس الشرقية ووصف ذلك بأنه عمل غير قانوني قائلا إنه يشعل التوترات على الأرض.

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