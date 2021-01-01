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نتنياهو يجتمع بوزير حربه وكبار القادة العسكريين في ظل حديث عن "اتصالات مصرية"

الثلاثاء 11 مايو 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجتمع بوزير حربه وكبار القادة العسكريين في ظل حديث عن "اتصالات مصرية"



القدس المحتلة / سما /

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا مع وزير حربه بيني غانتس، وكبار القادة الأمنيين والعسكريين لبحث تطورات التصعيد مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو بوقت سابق مساء أمس الاثنين، تعليقا على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على مدينتي القدس وسديروت، إن "إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

وكتب نتنياهو عبر "تويتر" أن "إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".

من جهة أخرى، تجري القاهرة اتصالات مع قيادة حركة "حماس" والقيادة الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق نار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت حركة "حماس" أكدت على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أنها "قررت أن تستمر ما لم توقف إسرائيل العدوان"، فيما أكدت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة"، أنها وحدت صفوفها وأن عهد الاستفراد بالمسجد الأقصى قد انتهى.

#نتنياهو #غانتس #غزة #المستوطنات #القدس

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