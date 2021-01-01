رام الله / سما /

تصدر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقدس باستشهاد 21 مواطنا بينهم 9 اطفال وتسجيل مئات الجرحى في الأقصى، عناوين الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

عدوان واسع: 21 شهيدا بينهم 9 أطفال في غزة ومئات الجرحى بالأقصى

مســيرات وتظاهرات حاشــدة في الضفة ومدن وبلدات الـ48 نصرة للقدس

تواصل ردود الفعل المنددة بجرائم الاحتلال

الرئيس: الأوقات الصعبة التي تمر بها فلسطين تتطلب رص الصفوف وإنهاء الانقسام

الرئاسة تعبر عن إدانتها لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كافة

اشتية يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

مجلس الوزراء يقرر تغطية الأتعاب القانونية الخاصة بإنجاز ملف الملكيات في الحي الغربي للشيخ جراح

الولايات المتحدة تحول دون خروج مجلس الأمن بإعلان يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والهدم والطرد

أسرة «الحياة الجديدة» والوسط الصحفي يفجعان برحيل الزميل ماجد الريماوي

"الأيام":

20 شهيدا وعشرات الإصابات في عدوان جوي واسع على القطاع والمقاومة تطلق عشرات القذائف

إحباط اقتحام الأقصى وفرض إلغاء "مسيرة الأعلام" الإستفزازية بالقدس

اشتية يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

الضفة تنتصر للأقصى ومواجهات مع الاحتلال في كافة نقاط التماس

"كورونا": 20 وفاة، و498 إصابة جديدة

تظاهرة جديدة في عمان تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

نقابة الأطباء: انتهاء الفعاليات الاحتجاجية والعودة للعمل كالمعتاد

مصدر مطلع ل"الأيام": المقاومة اشترطت وقف الإعتداءات في القدس لقبول صيغة تهدئة

الرئيس ونظيره التركي يبحثان هاتفيا الأوضاع الخطيرة في القدس

"القدس":

20 شهيدا بينهم 9 أطفال وعشرات الجرحى في عدوان اسرائيلي على غزة

فصائل المقاومة تطلق عشرات الصواريخ نحو القدس وتجمعات اسرائيلية قرب القطاع

20وفاة و 498 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

مناقصة لبناء حي استيطاني في لفتا