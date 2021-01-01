17 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الخليل / سما /

أصيب، ليلة أمس، 17 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة من محافظة الخليل، عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرات المنددة بالاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن 17 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني الملف بالمطاط والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عقب مسيرات في مدينة الخليل، ومخيم العروب، وبلدة بيت أمر؛ نصرة للأقصى، وإسنادا لأبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ يوم أمس، خلّف 24 شهيدا حتى اللحظة.