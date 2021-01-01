التربية والتعليم تنعى الشهداء الطلاب الذين ارتقوا إثر العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

نعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، طلاب مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة، والذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وحملت الوزارة في بيان صدر عنها، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استهداف واستشهاد الأطفال والطلبة.

ودعت، دول العالم والمؤسسات الدولية إلى إدانة واستنكار ووقف جرائم الاحتلال الصهيوني التي تستهدف طلبة المدارس، والأطفال والمدنيين والعزل

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهدف حماية الطلبة ومؤسسات التعليم ولجم الاحتلال الصهيوني.

والشهداء الطلبة هم:

1. الشهيد الطالب زكريا زياد علوش من الصف الحادي عشر.

2. الشهيد الطالب مصطفى محمد عبيد من الصف الحادي عشر.

3. الشهيد الطالب محمد صابر سليمان من الصف العاشر.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ مساء أمس الاثنين، إلى 24 شهيدًا وعشرات الاصابات، بجانب الأضرار المادية التي لحقت بمنازل ومنشآت المواطنين نتيجة القصف العنيف.