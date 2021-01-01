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تواصل الاجواء الحارة هذا الاسبوع

الثلاثاء 11 مايو 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل الاجواء الحارة هذا الاسبوع



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئا نسبياً في بقية المناطق ، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق و يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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