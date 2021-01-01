استشهاد ثلاثة فلسطينيين بعد قصف منزلهم...صور

غزة/سما/

أعلنت مصادر من قطاع غزة، عن استشهاد ثلاثة مدنيين جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ، فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، رائد الدهشان لقناة "الجزيرة"، إن ثلاثة مدنيين بينهم مقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة وإمراة، استشهدوا جراء استهداف طيران الاحتلال لمنزل في المخيم.

كما استهدف طيران الاحتلال مواقع في خانيونس، ومخيم البريج، وحي الزيتون في ساعات الصباح الباكر.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع إلى 22 شهيداً، بينهم عدد من الأطفال.

ووجهت المقاومة الفلسطينية، يوم أمس، تحذيراً للاحتلال برد قاسٍ في حال استمر باستهداف المدنيين والشقق السكنية والمنازل.

وأفادت مصادر محلية، أن مصنعاً للثلج شرق مدينة غزة تدمر جراء قصفه من قبل طيران الاحتلال، فجر اليوم.