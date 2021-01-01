جيش الإحتلال يكشف تفاصيل غاراته على قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكت صيحفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح يوم الثلاثاء، أن الجيش "الإسرائيلي" يعلن: لا نخطط لوقف الهجمات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "افيخاي ادرعي"، إنّه خلال ساعات الليلة الماضية شن الجيش سلسلة غارات مستهدفًا أكثر من 130 هدفًا تابعًا للمنظمات في قطاع غزة.

وتابع، خلال موجتي الغارات الأولى والثانية استهدفت الطائرات الحربية مواقع لانتاج وسائل قتالية تابعة لحماس.



وشدد، أنّه في الموجة الثالثة تم استهداف أهداف تابعة لحماس والجهاد، ومن بينها مواقع لانتاج وسائل قتالية ومجمعات عسكرية ومن بينها منزل قائد كتيبة في حماس.

ونوه، أنّه خلال الغارات الجوية استهدف الجيش مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بالاضافة، الى 15 ناشطًا في حماس، فيما استهدف نفقيْن هجومييْن محاذيين للسياج الفاصل.

وحمل، حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه وستتحمل تداعيات اعتداءاته ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها.

وأوضح، أنّه حتى الساعة أطلق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اعترضت القبة الحديدية عشرات منها، ثلث من هذه الصواريخ، سقط داخل قطاع غزة.

وأشار، إلى أنّ الجيش عزز قواته في القيادة الجنوبية وهو مستعد لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك ضد حماس وباقي المنطقة