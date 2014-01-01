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إصابة 7 إسرائيليين بقصف صاروخي لثلاثة منازل في عسقلان..فيديو

الثلاثاء 11 مايو 2021 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 إسرائيليين بقصف صاروخي لثلاثة منازل في عسقلان..فيديو



القدس المحتلة/سما/

أصيب 7 إسرائيليين، بجراح متفاوتة، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي مكثف من قطاع غزة استهدف ثلاثة منازل في عسقلان.
 

 وأفادت  قناة كان العبرية عن وجود 7 إصابات في عسقلان جراء إطلاق الصواريخ من غزة، بينهم 2  بحالة متوسطة.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، أن 3 أشخاص أصيبوا جراء القصف الصاروخي لمدينة عسقلان، من بينهم رجل (40 عامًا) بحالة متوسطة، فيما تسبب بأضرار جسيمة في المكان.

وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، حيث قالت في بيان لها إنها "توجه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة، وإذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنحول عسقلان إلى جحيم".
 
وبحسب مصادر عبرية، تعرضت عسقلان لعدة رشقات صاروخية، حيث تم إطلاق حوالي 46 صاروخا.
 
وكان أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع والا العبري، قال إن "لا يعتقد أن عسقلان تعرضت في حرب غزة 2014 لرشقات صاروخية مكثفة للغاية مثل هذه المرة".

#القسام #قصف صاروخي

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