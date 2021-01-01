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القسام يوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان:"سنجعلها جحيماً"

الثلاثاء 11 مايو 2021 05:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان:"سنجعلها جحيماً"



غزة/سما/

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، توجيهها ضربة صاروخية كبيرة تجاه مدينة عسقلان، رداً على قصف قوات الاحتلال لمنزل غرب مدينة غزة.

وقالت القسام، في تصريح : "كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة".

وحذرت، الاحتلال الإسرائيلي، من استهداف البيوت والمنازل قائلة: "إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً".

واستشهدت المواطن المسنة، أميرة صبح 57 عاماً، إثر قصف قوات الاحتلال لشقة سكنية في عمارة مكونة من ثمانية طوابق في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

#القسام

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