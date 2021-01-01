الصحة بغزّة تكشف الحصيلة الأولية لأعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة بغزّة، فجر يوم الثلاثاء، حصيلة أولية لإجمالي أعداد الشهداء والإصابات، جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة منذ مساء يوم أمس الإثنين.

وقالت في بيان : "إنّها سجَّلت في مشافي قطاع غزّة، 22 شهيد من بينهم 9 أطفال، إحداهن أنثى في العاشرة من العمر"، لافتةً إلى أنّها سجَّلت أيضاً 106 إصابة بجراحٍ مختلفة.

وكانت مواطنة فلسطينية قد اُستشهدت وأصيب عدد من المواطنين، فجر يوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" عمارة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزّة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة" ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى ٢٢ شهيداً و١٠٦ إصابات"