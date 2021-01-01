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شهيدة وإصابات بقصف إسرائيلي لعمارة سكنية غرب مدينة غزّة..صور

الثلاثاء 11 مايو 2021 05:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدة وإصابات بقصف إسرائيلي لعمارة سكنية غرب مدينة غزّة..صور



غزة/سما/

اُستشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب عدد من المواطنين، فجر يوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" عمارة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزّة.

وأفاد مراسل وكالة سما الاخبارية عن وصول شهيدة وعدة إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، عقب استهداف طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين في مخيم الشاطئ، مُوضحاً أنّه جرى نقل جثمانها للمشفى برفقة عدد من المصابين.

يُشار إلى أنّ المقاومة الفلسطينية تُواصل منذ الساعة 6:00 من مساء يوم أمس الإثنين، قصف مدن وبلدات الاحتلال، رداً على الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة بحق القدس والمسجد الأقصى.

#شهيدة #قصف اسرائيلي
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