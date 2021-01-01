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الجهاد الإسلامي توجه التحية لأهالي اللد الذين انخرطوا بالدفاع عن القدس

الثلاثاء 11 مايو 2021 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي توجه التحية لأهالي اللد الذين انخرطوا بالدفاع عن القدس



غزة/سما/

وجهت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، التحية لأهلنا الأبطال في مدينة اللد و لشبابها المنتفض في الميدان. 

وقالت الجهاد في بيان تعقيبا على انتفاضة أهلنا في مدينة اللد المحتلة:" لقد أثبت أهلنا عمق انتماءهم الوطني وهم ينخرطون بكل شجاعة وبسالة في انتفاضة رمضان مدافعين عن القدس ومنتصرين للأقصى". 

ونعت الجهاد شهيد الواجب الذي ارتقى وسالت دماؤه الطاهرة مشعلة غضب الجماهير في وجه الاستيطان الإرهابي ، مشددًة على، أن  بسالة شباب اللد الأحرار ستسجل في صحائف المجد والبطولة بأحرف من نور وثورة .

واستشهد شاب فلسطيني واصيب آخر بجروح متوسطة، الليلة، برصاص مستوطنين أطلقوا النار صوب متظاهرين في مدينة اللد المحتلة، وذلك تزامنًا مع قمع شرطة الاحتلال للمحتجين على جرائم الاحتلال بالقدس.


وأفادت مصادر محلية، باستشهاد  الشاب موسى حسونة واصابة اخر بجروح متوسطة بعد تعرضهما لاطلاق نار من قبل مستوطنين في مدينة اللد.

وفي أعقاب استشهاد الشاب حسونة، تجددت المظاهرات في المدينة المحتلة، واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والشبان المنتفضين، فيما قال شهود عيان إن شوارع مدينة اللد تحولت إلى ساحة حرب.

#الجهاد الاسلامي #اللد

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