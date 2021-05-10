كتائب شهداء الأقصى تقصف غلاف غزة بعدد من صواريخ 107 وجراد

غزة/سما/

أعلنت كتائب الأقصى- جيش العاصفة، الذراع العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن قصف مغتصبة سيديروت بثلاثة صواريخ من طراز 107

وقالت الكتائب في بيان عسكري صادر عن كتائب الأقصى- جيش العاصفة- الذراع العسكري لحركة فتح وصل وكالة سما الاخبارية "بحمد من الله وتوفيقه تعلن كتائب الأقصى- جيش العاصفة، الذراع العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن قصف مغتصبة سيديروت بثلاثة صواريخ من طراز 107.

وأضافت "ففي تمام الساعة 10:05 من مساء اليوم الأثنين الموافق10/05/2021م، تمكنت الوحدة الصاروخية في جيش العاصفة من قصف مغتصبة سيديروت الواقعة إلى الشرق من بلدة بيت حانون شمال القطاع بثلاثة صواريخ من طراز 107.

وتابعت "إننا في كتائب الاقصى - جيش العاصفة، إذ نعلن مسئوليتنا عن هذه المهمة الجهادية لنؤكد على أنها تأتي في إطار الرد المتواصل على الجرائم الصهيونية والمجازر المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة، والقصف الهمجي الذي يستهدف الأطفال العزل، وتأكيدًا منا على خيار المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.