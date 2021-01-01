الصحة الفلسطينية: 20 شهيداً و 787 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

غزة/سما/

أعلنت الصحة الفلسطينية في ساعات الفجر الأولى، عن إحصائية جديدة لأعداد الاصابات والشهداء في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الفلسطينية، أنّ مدينة القدس المحتلة سجلت 612 إصابة، نقل منها 411 إلى المستشفيات.

وسجل قطاع غزة، 20 شهيداً "بينهم 9 أطفال"، و 95 إصابة بجروح مختلفة.

وأعلنت الصحة عن تسجيل 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مجمع فلسطين الطبي، سجل المستشفى الميداني في قلنديا 37 إصابة بالرصاص العدني المغلف بالمطاط.

وسجل مستشفى جنين الحكومي، إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة استنشاق غاز مسيل للدموع.

كما سجل مستشفى طولكرم الحكومي، إصابة بالرصاص الحي في اليد، وإصابة استنشاق غاز مسيل للدموع، فيما سجل مستشفى الخليل الحكومي، 7 بالرصاص الحي، و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأعلن مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة عاز مسيل للدموع في الصدر.

وفي مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، سجل إصابتين بالرصاص الحي، إحداها بالفخذ متوسطة واخرى بالقدم، وأخرى بقنبلة غاز مسيل للدموع.