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فيديو: استــشهــاد شاب برصاص مستوطن في اللد المحتلة

الثلاثاء 11 مايو 2021 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: استــشهــاد شاب برصاص مستوطن في اللد المحتلة



اللد/سما/

استشهد شاب وأصيب آخر بحراح وصفت بالخطيرة، بنيران مستوطن في مدينة اللد، وذلك خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس المحتلة، ورفضا للاعتداءات الإسرائيلي على المعتصمين في الشيخ جرّاح وساحة باب العامود والمصلين في محيط المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية عن استشهاد الشاب موسى حسونه من مدينه اللد في الداخل الفلسطيني بعد أن قام مستوطن بإطلاق النار عليه.

ولفتت مصادر أخرى أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شاب بجروح حرجة وآخر بجروح خطيرة وأنهما نقلا لتلقي العلاج في المستشفى، في حين لم يصدر بيانا رسميا عن الشرطة توضح حالة المصابين.

وفي مدينتي اللد والرملة (وسط)، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 متظاهرا، ادعت أنهم رشقوا عناصرها بالحجارة والألعاب النارية وأشعلوا إطارات السيارات.

#شهيد #اللد

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