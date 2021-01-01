سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف عناصرها جيب قيادة اسرائيلي.. "يضم وفد استخباري"

غزة / سما /

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، تفاصيل جديدة عن استهداف عناصرها جيب القيادة التابع لجيش الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، إن جيب قيادة العدو الذي استهدفته يضم وفداً عسكرياً يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة.

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وكانت سرايا القدس قد اعلنت، مساء يوم الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف جيب "إسرائيلي" شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت.

وأكّدت سرايا القدس في بيان صحفي، إصابة الجيب بشكل مباشر.