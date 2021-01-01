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الرئاسة ترفض تصريحات نتنياهو وتؤكد أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية

الثلاثاء 11 مايو 2021 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترفض تصريحات نتنياهو وتؤكد أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية



رام الله / سما /

تعقيبا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.

هذا وتؤكد الرئاسة أن خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من الاتفاقيات وخرقه للقانون الدولي يدفع بالأوضاع نحو مستقبل مجهول وإلى طريق مسدود لا يخدم سوى التطرف وأعداء السلام، وهو (نتنياهو) يتحمل مسؤولية التصعيد على كل ما يحصل من تدهور وتوتر للأوضاع وفي كل مكان.

#بنيامين نتنياهو #الرئاسة الفلسطينية #القدس

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