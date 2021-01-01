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الكهرباء بغزة تعلن حالة الطوارئ القصوى

الإثنين 10 مايو 2021 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة تعلن حالة الطوارئ القصوى



غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، مساء اليوم الاثنين، عن حالة الطوارئ القصوى في كافة مقراتها ومرافقها بمحافظات القطاع؛ للحفاظ على استمرارية تقديم خدماتها المتعلقة بتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي في ظل الظروف الطارئة.

واكدت الشركة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ التابعة لها في كافة الأفرع، على جهوزية كاملة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة التي قد تحدث.

ودعت الشركة المواطنين الفلسطينيين، للتواصل معها عبر رقم الطوارئ 133 لأي طارئ.

#شركة الكهرباء بغزة #غزة

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