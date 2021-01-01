  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تُعقب على جريمة الاحتلال باستهداف الأطفال شمال قطاع غزّة

الإثنين 10 مايو 2021 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُعقب على جريمة الاحتلال باستهداف الأطفال شمال قطاع غزّة



غزة/سما/

عقب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الإثنين، على جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف الأطفال في غزّة بدم بارد.

وأكّد قاسم في تصريحٍ وصل وكالة سما الاخبارية على أنّ استهداف الاحتلال أطفال قطاع غزّة هي جريمة مكتملة الأركان، وتكشف حجم الارهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنّ جريمة قتل الاطفال تؤكّد صواب قرار المقاومة بالرد على هذه الجرائم، خاصةً في غياب العدالة الدوليّة.


 
يُذكر أنّ وزارة الصحة بغزّة أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم، عن ارتقاء20 شهيدًا من بينهم 9 أطفال و65 إصابة وصلت الى مستشفى بيت حانون، شمال قطاع غزّة.

#حماس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. الصحة:9 شهداء بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات شمال قطاع غزة

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

اسعار العملات مقابل الشيكل

الكابينت أعطى الضوء الأخضر.. جيش الاحتلال: نتجه نحو أيام من القتال سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام

أول تعليق من نتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة

الأخبار الرئيسية

القسام يوجه رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي... "انتظر ردنا خلال ساعتين"

النخالة: إذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار

لحظة بلحظة.. آخر المستجدات والتطورات الميدانية

رسالة جديدة من القسام للاحتلال .. "نادتنا القدس فلبينا النداء وإن زدتم زدنا"

الصحة بغزة: 20 شهيد من بينهم 9 اطفال و 95 اصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية