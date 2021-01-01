حماس تُعقب على جريمة الاحتلال باستهداف الأطفال شمال قطاع غزّة

غزة/سما/

عقب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الإثنين، على جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف الأطفال في غزّة بدم بارد.

وأكّد قاسم في تصريحٍ وصل وكالة سما الاخبارية على أنّ استهداف الاحتلال أطفال قطاع غزّة هي جريمة مكتملة الأركان، وتكشف حجم الارهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنّ جريمة قتل الاطفال تؤكّد صواب قرار المقاومة بالرد على هذه الجرائم، خاصةً في غياب العدالة الدوليّة.





يُذكر أنّ وزارة الصحة بغزّة أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم، عن ارتقاء20 شهيدًا من بينهم 9 أطفال و65 إصابة وصلت الى مستشفى بيت حانون، شمال قطاع غزّة.