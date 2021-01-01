فصائل المقاومة تطلق صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة"

غزة/سما/

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء يوم الإثنين، عشرات الصواريخ صوب مستوطنات "غلاف غزة".

وقامت، كتائب الأقصى لواء الشهيد نضال العامودي باستهدف مساء اليوم موقع كرم أبو سالم بصاروخين، ومستوطنة "سديروت" بـ6 صواريخ، إضافة إلى مستوطنة "كيسوفيم" بقذيفتي هاون.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق "إيرز" و"نيرعام" و"نتيف هعسراه" و"شاعر هنيغف" و"شاطئ عسقلان"، إضافة إلى سقوط صاروخ بجانب منزل في "سديروت"

وأفاد مراسل سما الاخبارية أن الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين قصفت مدينة عسقلان المحتلة بثمانية صواريخ الساعة 23:08





كما دوت صافرات الإنذار في "زكيم" و"كاريما".