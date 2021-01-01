  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل المقاومة تطلق صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة"

الإثنين 10 مايو 2021 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تطلق صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة"



غزة/سما/

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء يوم الإثنين، عشرات الصواريخ صوب مستوطنات "غلاف غزة".

وقامت، كتائب الأقصى لواء الشهيد نضال العامودي باستهدف مساء اليوم موقع كرم أبو سالم بصاروخين، ومستوطنة "سديروت" بـ6 صواريخ، إضافة إلى مستوطنة "كيسوفيم" بقذيفتي هاون.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق "إيرز" و"نيرعام" و"نتيف هعسراه" و"شاعر هنيغف" و"شاطئ عسقلان"، إضافة إلى سقوط صاروخ بجانب منزل في "سديروت"

وأفاد مراسل سما الاخبارية أن الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين قصفت مدينة عسقلان المحتلة بثمانية صواريخ الساعة 23:08


 
كما دوت صافرات الإنذار في "زكيم" و"كاريما".

#فصائل المقاومة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء.. الصحة:9 شهداء بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات شمال قطاع غزة

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

اسعار العملات مقابل الشيكل

الكابينت أعطى الضوء الأخضر.. جيش الاحتلال: نتجه نحو أيام من القتال سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام

أول تعليق من نتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة

الأخبار الرئيسية

القسام يوجه رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي... "انتظر ردنا خلال ساعتين"

النخالة: إذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار

لحظة بلحظة.. آخر المستجدات والتطورات الميدانية

رسالة جديدة من القسام للاحتلال .. "نادتنا القدس فلبينا النداء وإن زدتم زدنا"

الصحة بغزة: 20 شهيد من بينهم 9 اطفال و 95 اصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية