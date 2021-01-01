هنية يهاتف ظريف ويبحثان التطورات في الأقصى وغزة

غزة/سما/

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الإيراني د. جواد ظريف، حيث وضعه في صورة التطورات الخطيرة الجارية في مدينة القدس والأقصى، وفي قطاع غزة، سواء مخططات التهجير لشعبنا ومحاولات اقتحام وتهويد الأقصى والجرائم البشعة بحق المدنيين في القطاع.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني وضع نصب عينيه هدفًا واضحًا بإفشال أهداف الاحتلال في القدس، مشيرًا إلى أن المقاومة استجابت لنداءات واستغاثات أبناء شعبنا في الأقصى، ولن تسمح للاحتلال فرض معادلاته ووقائعه، وستبقى القدس فلسطينية إسلامية.

وأضاف أن جهودًا مبذولة على كل الصعد سياسيًا وميدانيًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في القدس وغزة، مشيدًا بما تبذله الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الصدد سواء ما عبرت عنه في يوم القدس العالمي أو جهودها في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القدس والأقصى ووقف جرائم الاحتلال وإفشال مخططاته.

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من جانبه أكد معالي الوزير د. جواد ظريف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والأقصى، وتبذل جهودًا في مختلف الصعد ومع جميع الأصدقاء في المحافل المختلفة لإسناد الحق الفلسطيني ولإجهاض مخططات الاحتلال والعمل للحفاظ على إسلامية القدس، ومنع أي انتهاك في الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.